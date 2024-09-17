CHAMPAGNE ROYAL RIVIERAを販売するRoyal Riviera Japanは、TVアニメ「進撃の巨人」とのコラボキャンペーンを2024年10月1日(火)から12月31日(火)の期間限定で開始します。 「ROYAL RIVIERA」TVアニメ「進撃の巨人」コラボキャンペーン 〈開催期間〉2024年10月1日(火)〜2024年12月31日(火)※なくなり次第、配布終了となります。〈価格〉CHAMPAGNE ROYAL RIVIERA Brut Supreme ：9,900円(税込)CHAMPAGNE ROYAL RIVIERA Ros