竹書房は、全米で2023年8月にWilliam Morrowから発売されたジェームズ・ロリンズ(James Rollins)著「TIDES OF FIRE」の翻訳版『ラッフルズの秘録上・下』を2024年9月18日(水)に発売します。 『ラッフルズの秘録上・下』ジェームズ・ロリンズ著／桑田 健 訳 書籍名：ラッフルズの秘録上・下著者：ジェームズ・ロリンズ［著］／桑田 健［訳］サイズ・ページ：文庫判・並製・上／440頁 下／3