柏崎市で勤務先から農業用機械をだまし取ったとして、59歳の男が逮捕されました。詐欺の容疑で逮捕されたのは長岡市に住む会社員の男（59）です。警察によりますと男は、勤務先の農業用機械の販売などを行う会社から、農業用機械をだましとろうと考え、2020年9月上旬から2021年4月下旬までの間、勤務先に対し、顧客との間にコンバインやトラクターの売買契約が成立したかのように装って、うそを言い、コンバイン2台、トラク