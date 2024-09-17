エアプサンは、日本〜釜山・ソウル/仁川線を対象としたセールを9月13日から19日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージ、諸税は別途必要となる。搭乗期間は9月14日から12月20日まで。セール航空券には無料受託手荷物は付帯しない。・釜山発着大阪/関西・松山（6,000円）・ソウル/仁川発着大阪/関西（6,000円）