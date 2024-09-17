１０月に開催されるゴルフのアジア太平洋アマチュア選手権（３〜６日、静岡・太平洋クラブ御殿場Ｃ＝７２１７ヤード、パー７０）の会見が１７日に行われ、２年連続の出場で昨年日本アマ覇者の中野麟太朗（２０）＝早大３年＝、２０１８年大会優勝の金谷拓実（２６）＝Ｙｏｇｉｂｏ＝らが出席した。優勝者には翌年のマスターズ、全英オープンの出場権が与えられる。昨年は２８位と悔しい結果に終わった中野は「今年はアジアアマ