経済アナリストの森永卓郎さんが、９月１７日、ラジオ番組に出演し、がん闘病中の体調について語りました。 【写真を見る】【がん闘病】森永卓郎さん「体調はね、絶好調」ラジオで状況明かす司会者も「髪の毛もまた、ますます増えてきましたね」司会者から「モリタクさん、体調はどうですか？」と尋ねられた、森永卓郎さんは「体調はね、絶好調ですね」と、即答。続けて司会者が「そうなんですね。髪の毛もまた、ますま