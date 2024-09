新型コロナウイルスのパンデミック以降、多くの会社でリモートワークの時間が増加しました。その後、完全にリモートワークに軸足を移す会社がある一方で、「やはりオフィス勤務が必要」と考えた会社も少なくありません。後者の代表格であるAmazonでは、アンディ・ジャシーCEOが2025年から週5日のオフィス出社を基本とすることを明らかにしています。Update from Amazon CEO Andy Jassy on return-to-office plans and manager team