SNS型投資詐欺やロマンス詐欺などの特殊詐欺被害を防止しようと、警察などが17日、静岡駅で市民に注意を呼びかけました。啓発活動には、警察や金融関係者らおよそ30人が集まりました。県警によりますと、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺による被害は、2023年末ごろから増え始め、2024年は、8月末までに128件の被害が確認され、被害額はおよそ18億7000万円と、被害件数・被害額ともにすでに、前年1年間の2倍を超えたということです。被