南伊豆町では、特産のイセエビ漁が17日解禁され、朝早くから港で水揚げ作業が行われました。17日、日の出前の南伊豆町下流漁港では、4人の組合員が、2隻の船に分かれて、16日夕方に仕掛けた網を引き揚げていました。漁から戻ると、親族や友人などが集まり「カギ」と呼ばれる道具を使って、網に掛かったイセエビを丁寧に外す作業が行われました。中には、体長が30センチほどもあるイセエビもかかっていました。（下流海老網組合谷