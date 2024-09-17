9人組ガールズグループ・TWICEのSANA（サナ）が14日、都内で行われた韓国コスメ『MISSHA（ミシャ）』の新商品発表イベントに参加した。韓国の人気コスメブランド『MISSHA（ミシャ）』は、2000年に誕生してから23年を迎え、2003年から本格的に化粧品事業をスタート。2006年には日本に上陸し、今では41か国で展開している。そんなミシャのスキンケアミューズとして活躍しているTWICEのサナは、「ミシャはどのアイテムも本当にクオリ