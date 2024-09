ジェイアール京都伊勢丹にて 「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の愛すべきキャラクターたちが一堂に会する「Disney THE MARKET」を開催!「魔法」をテーマにした新グッズを中心に、100種類以上のイベント限定品や三越伊勢丹限定グッズが販売されるほか、時代を越えて愛されるキャラクターたちのバラエティ豊かな約3,000点のグッズが勢揃いします☆ ジェイアール京都伊勢丹「Disney THE MARKET in