朝焼けに染まる金山嶺長城中国河北省承徳市15日、朝焼けに染まる金山嶺長城。（承徳＝新華社配信/周万平）【新華社承徳9月17日】中国河北省承徳市灤平（らんへい）県で15日、山々を蛇行しながら延々と続く金山嶺長城が朝焼けに染まり、壮大な風景をつくり出した。朝焼けに染まる金山嶺長城中国河北省承徳市15日、朝焼けに染まる金山嶺長城。（承徳＝新華社配信/周万平）朝焼けに染まる金山嶺長城中国河北省承徳市15