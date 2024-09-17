「BCNランキング」2024年8月26日から9月1日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 8a(au)（Google）2位Pixel 8a(SoftBank)（Google）3位Pixel 8a(NTT docomo)（Google）4位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）5位Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）6位arrows We2(UQ mobile)（FCNT）7位arrows We2 F-52E（FCNT）8位R