17日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝140円57銭前後と、前日午後5時時点に比べ70銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝156円41銭前後と95銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース