中京競馬場で行われる第72回神戸新聞杯（22日/GII、芝2200m）のデータを紹介する。毎日杯覇者メイショウタバルや、京都新聞杯優勝のジューンテイクなどが出走予定。牡馬三冠最後のレース・菊花賞の優先出走権獲得を目指す3歳馬たちによる戦いだ。ここでは過去10年のデータから、予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■日本ダービー組が圧倒 神戸新聞杯は前走日本ダ