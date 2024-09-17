「働き方改革関連法」が施行されてから5年半が経過したが、残業時間の上限規制によって働く人に変化はあったのだろうか。調査によると、規制を歓迎する意見もある一方で「変わらない」といった声が最も多かった。残業上限規制も「変わらない」残業は月45時間、年360時間まで、特例でも最長で月100時間未満、年720時間までとする「働き方改革関連法」が施行されてから5年半が経過した。働く人たちは残業時間の上限についてどう思っ