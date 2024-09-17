DAIWA PIER39より、当ブランドとして初の試みとなる英国を代表するシューズブランド「CLARKS ORIGINALS」とのコラボレーションシューズ「CLARKS ORIGINALS × DAIWA ANGLER’S WALLABEE GTX SP」を2024年9月28日(土)より発売します。 DAIWA PIER39「CLARKS ORIGINALS × DAIWA ANGLER’S WALLABEE GTX SP」  Code：BS-10024WItem：CLARKS ORIGINALS × DAIWA ANGLER’S WALLABEE GTX SPColor