中国西南地区で初発見のカモノハシ竜、長生黔江竜と命名【新華社重慶9月17日】中国重慶市黔江（けんこう）区規画・自然資源局と同市地質鉱産探査開発局208水門地質工程地質隊がこのほど、国家自然博物館や雲南大学の学者と共に国際学術誌「CretaceousResearch（白亜紀研究）」電子版に論文を発表し、中国西南地区で初めて見つかった初期のハドロサウルス類（カモノハシ竜）恐竜を「長生黔江竜（Qianjiangsauruschangshengi