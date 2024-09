【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■新曲「WHERE DO WE GO」をライブ初パフォーマンス! JO1が、9月16日、東京ガーデンシアターにて開催されたライブイベント『CDTVライブ!ライブ!大感謝祭2024』に出演し、新曲「WHERE DO WE GO」をライブ初パフォーマンスした。 TBS系で毎週月曜に放送中の『CDTVライブ!ライブ!』。そのスペシャルイベント『CDTVライブ!ライブ!大感謝祭2024』は総勢13組の超豪華