【リコリス・リコイル Luminasta “錦木千束 ‐ 浴衣でお出かけ”】 9月20日より 順次展開 【リコリス・リコイル Luminasta “井ノ上たきな ‐ 浴衣でお出かけ”】 9月27日より 順次展開 セガは、プライズ「リコリス・リコイル Luminasta “錦木千束/井ノ上たきな ‐ 浴衣でお出かけ”」をそれぞれ9月20日と27日より順次展開する。