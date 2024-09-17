1980Ç¯Âå¤ÎÊÁÃ«¤µ¤ó¡áËÜ¿ÍÄó¶¡ÊÁÃ«¹Ô¿Í¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¡¢Àï¸åÄ¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ñÆâ³°¤ÎÈãÉ¾¡¦»×ÁÛ¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤­¤¿¡£ÊÁÃ«¹Ô¿Í¤Ï¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÊÁÃ«¹Ô¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¤ÎÂè18²ó¡£¡ÊÊ¹¤­¼ê¡¦ÂìÂôÊ¸Æá¡Ë¡½¡½Á°²ó¤Ï¡¢ÍýÏÀÅª¤Ê½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡Ö¸À¸ì¡¦¿ô¡¦²ßÊ¾¡×¤ÎÏ¢ºÜÃæ¤ËÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ1983Ç¯½©¤ËÏ¢ºÜ¤òÃæÃÇ¤·¤¿Åö»þ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤­¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂè17²ó»²¾È¡Ë