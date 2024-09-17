スイスの山奥に住んでいるというケイコモエナ・どすこい母さん(@keikomoena)さん。月を見るのが好きでよく家族と眺めていたそう。ある日、娘が焦った様子で家に入ってきて、外に来るように言います。そこで見たものは？ ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena 
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