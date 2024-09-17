¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¡¢¥´¡¼¥ëÌÜÁ°¤Ç¤¹¡£17Æü¤«¤é¤ÏËÜµòÃÏ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È2Ï¢Àï¡£CS¤Ç¤âÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ï¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ç°ìµ¤¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤Î?À¶µÜ¥ì¥¤Ë¤?¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤ï¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ÏÃ¯¤«¡£¤³¤ÎÀè¤ÎÂÐÀï¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ð