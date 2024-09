尻尾を攻撃や自切で失っても再生できるトカゲや、手足が切断されても再生できるサンショウウオなど、一部の動物は欠損した体の一部を再生させることができます。四肢を再生させる仕組みはどのようなものか、なぜ人間はそのような再生ができないのかについて、YouTubeチャンネルのTED-Edがアニメーションで解説しています。How do animals regrow their limbs? And why can't humans do it? - Jessica Whited - YouTube高い再生