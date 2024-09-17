新庄監督が残り試合でどんな采配を見せるかも注目される(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext日本ハムは16日の楽天戦（楽天モバイルパーク）に5−6と逆転負け。継投失敗で2連敗を喫した。チームは初回にフランミル・レイエスの20号ソロで先制。1−1と同点に追いつかれた直後の2回にも万波中正の18号ソロと一発攻勢でリードを拡げた。【動画】レイエスが初回に岸から先制の20号ソロを放ったシーン先発の金村尚真も2被弾されたが、5回2