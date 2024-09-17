大谷が94年ぶりの球団記録まであと8本と迫っている(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月15日（日本時間16日）、敵地でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数2安打2打点の活躍でチームの勝利に貢献した。【動画】この日2打点目！大谷翔平が右翼へ同点適時二塁打を放つドジャースは9‐2で快勝して連敗を2でストップ。大谷の2本の適時二塁打が勝利を手繰り寄せた。これで今季の長打数が「86」となりリーグ