中国国家発展改革委員会の公式サイトによると、新型エネルギー体系や新型電力システムの構築を下支えし、新エネ車と電力ネットワークの融合を促進するべく、同委員会のほか、国家能源局、工業・情報化部、市場監督管理総局は今後、中国全土で新エネ車と電力ネットワーク融合大規模化応用試験事業を展開するという。人民網が伝えた。「イノベーション誘導、先頭を切って試行」を原則に、新エネ車の秩序に基づいた充電を全面的に推進