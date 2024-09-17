NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2608.90（-1.80-0.07%） 金１２月限は小反落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の大幅利下げ観測を受けて買い優勢となり、中心限月ベースでの史上最高値を更新した。欧州時間に入ると、利食い売りなどが出て上げ一服となった。日中取引では、ニューヨーク連銀製造業景況指数が改善するなか、高値を突破できなかったことから利食い売りなどが出て上