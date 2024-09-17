NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝70.09（+1.44+2.10%） ニューヨーク原油の期近は反発。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて、０．５０％の大幅利下げ期待が買い戻しを誘った。先週末の米ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）の報道によると、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長らは０．２５％か、０．５０％の利下げか検討しており、難しい判断を迫られてい