【ニューヨーク時事】週明け１６日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げへの期待が高まる中、４営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比２２８．３０ドル高の４万１６２２．０８ドルと、史上最高値を更新して終了した。