テレビ東京田中瞳アナウンサー（28）が初のフォト＆エッセー「瞳のまにまに」を11月20日に講談社から発売することが16日、発表された。「WBS」や「モヤモヤさまぁ〜ず2」などで活躍中で、豪華ゲストとの対談や撮り下ろし写真なども掲載。対談について「自分でも認知しきれていない自分の要素が、親しい人たちにはドバドバ漏れていることが分かりました。見事に丸裸にされてお手上げ状態です。恥ずかしいけれど見てみてください」と