タレント北斗晶（57）佐々木健介（58）夫妻が16日、埼玉・越谷市の「ユニクロイオンレイクタウンKaze店」でのオープン記念イベントに出席した。越谷市に隣接する吉川市在住で、北斗は「ここにはよく来ているけど、ユニクロがこんなに大きくてびっくり」。2人は10年に「パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど仲良し夫婦として有名。夫婦円満のコツについて、佐々木は「女房の言うことは絶対に聞く」。北斗は「明るい家庭