乃木坂46が16日、都内で、森永製菓「ダース新CM発表会」に出席した。グループ結成から13周年だが、梅澤美波（25）は15周年に向けて「思いのバトンはしっかり変わらず持ちながら、ファンの皆さんにわくわくできるものを提供していって、大きなイベントができれば」。一ノ瀬美空（21）岩本蓮加（20）遠藤さくら（22）賀喜遥香（23）菅原咲月（18）も出席。