道灌まつりの伝統や歴史を感じさせるポスター（伊勢原市提供）１０月５、６の両日、神奈川県伊勢原市内で開催される「第５７回伊勢原観光道灌（どうかん）まつり」のポスターが完成した。Ｂ１判とＢ３判で計３５００枚作製し、小田急線伊勢原駅や市内店舗などで掲示される。まつりは市内最大のイベントで、伊勢原で没した太田道灌をしのんだ鷹（たか）狩り行列や、日向薬師を参詣した北条政子にちなんだ行列などが披露される。