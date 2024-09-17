中京11R・JRA70周年記念アニバーサリーSは、中団から運んだ1番人気カズペトシーン（牡4＝池添、父ルーラーシップ）が外から力強く伸びて差し切った。西村淳は「いい脚でしたね。直線の長いコースは合っています」と勝利をかみしめる。近4戦で3勝を挙げ、オープン入り。見守った大下助手は「時計も速いし、上のクラスでもやれそうですね」と期待を寄せた。