「楽天６−５日本ハム」（１６日、楽天モバイルパーク）楽天は逆転勝ちで３連勝。貯金を１とし、３位・ロッテに２差と迫った。渡辺佳明内野手が１点を追う七回、無死満塁の好機で左線へ逆転の２点適時二塁打。スタメン固定ではない中、少ないチャンスで結果を出した。この日は敬老の日。横浜高の元監督で祖父・元智氏への思いもあった。「本当によかったと思うし、感謝を伝えなきゃなって」と笑顔だった。さらに村林も２点