オリックスは１６日、小田裕也外野手（３４）が今季限りで現役引退すると発表した。日本生命から２０１４年度ドラフト８位で入団し、スタメンや代走、守備固めで活躍。今季は１９試合の出場にとどまり、引退を決断した。１０年間の通算成績は６８０試合に出場し、打率・２３９、１０本塁打、６２打点、５１盗塁。スーツ姿で京セラドームを訪れた小田は「オリックスに来て本当に良かった。これからもオリックス・バファローズ、