「東京六大学野球、立大１−０慶大」（１６日、神宮球場）３回戦１試合が行われ、立大が接戦を制して２勝１敗で２０１６年春以来となる慶大からの勝ち点を獲得した。慶大はプロ志望届を提出した４番・清原正吾内野手（４年・慶応）がチーム唯一の長打を放つも、あと一歩及ばなかった。慶大・清原は勝ち点を落とし悔しさをにじませた。初回２死三塁の好機では、二遊間を抜けようかという打球を放つも、二塁手が二塁ベース後方