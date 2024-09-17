「マイナビＪａｐａｎＣｕｐＹｏｋｏｓｕｋａ」の開催に向けて意気込む上地市長（左）と出口理事長＝１２日、横須賀市役所ＢＭＸフリースタイルの国内最高峰大会「マイナビＪａｐａｎＣｕｐＹｏｋｏｓｕｋａ」が２６〜２９日にうみかぜ公園（神奈川県横須賀市平成町）で開催される。開幕に先立ち、全日本フリースタイルＢＭＸ連盟の出口智嗣理事長と上地克明市長が１２日、市役所で会見した。出口理事長は「ＢＭＸの知名