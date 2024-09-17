このお話は、著者のナエくま(@naekuma358)さんが職場で遅刻・欠勤を繰り返す人と遭遇した体験談が描かれています。「絶対に時間通りに来ない」バイトの度田さん。見かねた坂本さんがキツく注意します。ところが、店長に呼ばれてしまった坂本さん。どうやら、度田さんは店長に泣きついたようで…。『仕事に穴をあける女』第7話をごらんください。 ©naekuma358 ©naekuma358 ©naekuma358