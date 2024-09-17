◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人７―１中日（１６日・東京ドーム）全試合に出場中の３、４番が２試合連続アベックアーチを放ち、赤星が好投。最終盤の大事な一戦で素晴らしいゲームになった。岡本和は外寄りの抜いた球を左翼に運んだ。調子の悪い時はボールをつかまえる前に体を振ってしまう傾向があるが、昨日もしっかりとバットでつかまえる感じが出ていた。残り１２試合で６本打てば、７年連続３０号。彼が打つことは、そのま