良血サトノクローザー（牡＝友道、父シュヴァルグラン）が単勝1.9倍の1番人気に応えて初勝利。先行勢を視界に入れる位置から外に出して差し切り、着差は首だが内容は完勝だった。岩田望は「いい位置につけて、あとはスムーズなら力が違うと思っていたので慌てずに。抜け出して若干フワッとしたけど、2歳特有のもの。解消される」と笑みを浮かべた。半兄に14年ホープフルS（当時G2）覇者シャイニングレイ、半姉に21年大阪杯を制