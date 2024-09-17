◇セ・リーグ中日1―7巨人（2024年9月16日東京D）中日は2連敗で今季最多を更新する借金17に膨らんだ。松木平が5回2/3を5失点で3敗目。初回2死無走者で吉川に死球を与えると、続く岡本和に先制2ランを被弾。6回に板山の右越えソロで1点差に詰めた直後に吉川にソロを浴びるなどし、反撃ムードはしぼんだ。立浪監督は「首位のチームと下位のチームの差が出てしまう試合になってしまったが、残り10試合、若い選手もチャンス