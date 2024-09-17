※経済指標 【米国】 ＊ＮＹ連銀製造業景気指数（9月）21:30 結果11.5 予想-4.0前回-4.7 【カナダ】 製造業売上高（7月）21:30 結果1.4% 予想0.8%前回-1.7%（-2.1%から修正）（前月比) ※発言・ニュース ＊ハリス氏、マンハッタンで資金調達イベント開催へ 米大統領選の民主党候補ハリス氏は今月、ニューヨークのマンハッタンで資金調達イベントを開催する。主催者は同イベン