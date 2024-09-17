「阪神３−０ヤクルト」（１６日、甲子園球場）自然に阪神・大竹耕太郎投手の目から涙があふれた。耐えて、耐えてつかんだ１０勝目。マウンドを降りると、乗り越えてきた日々、支えてくれた人が思い浮かぶ。移籍２年目で自身初となる２年連続２桁勝利。６回無失点の好投でチームを４連勝に導いた。「去年１年間投げて、今年は無理だろうとか言われてきましたけど。（キャンプ前に）肩の状態も良くなくて、不安はありましたけ