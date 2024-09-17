◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人７―１中日（１６日・東京ドーム）巨人は４番の岡本和が初回に先制２ラン、３番の吉川も６回に一発を放ち、３、４番がそろって本塁打。１５日もこの３、４番が本塁打を放っており、２試合連続。巨人の３、４番が２試合連続アベックアーチは、１０年８月２６日対中日戦、同２７日広島戦で３番・小笠原道大、４番・ラミレスで打って以来だ。岡本和と吉川のアベック本塁打は、１８年１度、２０年２度