STVVの新加入アタッカー、ビラル・ブラヒミが9月15日の対ルーバン戦の81分、ボックスの外から鮮やかなミドルシュートを決め、ホームスタジアムは興奮の坩堝と化した。しかし、レフェリーがVARのチェックを仰いだことで、しばしの静寂が訪れる。この間、STVVの左ウイングバック、小川諒也は、ルーバンのサイドアタッカー、コナン・エンドリと肩に手を置きながら何か会話を交わしていた。【画像】SNSフォロワー数が1700万超！ スイ