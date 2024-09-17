中国の全国人民代表大会常務委員会（全人代常委）は13日、来年（2025年）から15年をかけて、現行の定年退職年齢を段階的に3〜5歳引き上げることを決定した。男性の賃金労働者の法定退職年齢は63歳に、女性労働者は55歳、女性幹部は58歳に引き上げる。本人が希望すれば、さらに3年間勤続することもできる。つまり、男性は66歳まで働くことができる。中国の現行の法定退職年齢は1978年に定められたもので、ほぼ70年ぶりの改正という