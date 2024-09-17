《中京競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽5R…エルモドンナ（右後肢ハ行）【競走中止】▽7R…キタノハヤブサ（発走直後＝つまずき落馬）▽11R…ヘニータイフーン（発走直後＝つまずき落馬）▽12R…ブルーデイジー（4角＝左前肢ハ行）【騎手変更】▽菱田（14日10Rで落馬負傷のため）→1R松山、3、5、8R団野【過怠金】▽1R…平田師10万円（競走中に同馬の鞍が変位した）▽10R…富田3万円（直線外斜行）【戒告】▽8R…岩田