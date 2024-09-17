児童の性的な写真や動画を所持していたとして、児童保護法違反の罪で訴追された英公共放送BBCの元司会者、ヒュー・エドワーズ被告（63）に対し、ロンドンの裁判所は16日、禁錮6カ月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。【写真】死亡後に大きな騒動をうんだBBCの番組司会者判決によると、被告は2020年12月から21年8月、メッセージアプリを通じて、別の男から未成年の性的な画像・動画を41件受け取った。中には10歳未満のもの